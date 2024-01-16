Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

16 Ocak 2024 14:33 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:34

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 758 adet sentetik ecza, 26,36 gram metamfetamin, 4,18 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3,3 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 33 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

4 ŞAHIS DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.