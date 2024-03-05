Samsun'dan acı veren haber... Kazadan kaçan zanlı aracıyla çarptığı polisi şehit etti!

05 Mart 2024 06:04 - Güncelleme : 05 Mart 2024 06:17

Samsun'da dün gece saatlerinde acı bir olay yaşandı. Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkiinde karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu’ya çarptı.

Çarpmanın etkisi ile polis aracının ön camına savrulan ve daha sonra kaldırıma düşen Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şehidin ön camına çarptığı polis aracının içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. ise yaralandı.

YARALI POLİS TEDAVİ ALTINDA

Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit polis memuru Mutlu’nun naaşı ise yapılan incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşananları ardından polis memuruna çarparak şehit eden ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsü Özgür B. ile yanındaki şüpheli, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.