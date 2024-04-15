Sancaktepe'de cinnet! Kadını vurdu sonra intihar etti 

15 Nisan 2024 04:31 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 04:35

Sancaktepe, Atatürk Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana gelen olayda Mehmet B. (53), daha önce evli olduğu Çiğdem A. (43) ile karşılaştı. İki eski eş arasında yaşanan tartışma sonucunda Mehmet B., Çiğdem A.'ya ateş açtı ve ardından kendisine de ateş etti.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Çiğdem A. aldığı ağır yaralarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet B. ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mehmet B. müdahaleye karşın kurtarılamazken, Çiğdem A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.