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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 18:40 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 18:46

Sandık başında kalp krizi geçiren Türkçe öğretmeni öldü!

Balıkesir’de sandık başında kalp krizi geçiren Bilge öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmenin vefatı meslektaşlarını hüzne boğdu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sandık başında kalp krizi geçiren Türkçe öğretmeni öldü!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün görevli olduğu sandık başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti.

ÖĞRETMENDEN ACI HABER!

Altınoluk Niyazi Eroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan ve dün sandık başkanlığı görevi esnasında fenalaşarak kalp krizi geçiren Bilge Duman (47), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün öldü.

MANİSA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Bilge öğretmenin vefatı meslektaşlarını hüzne boğarken, cenazesinin yarın Manisa’da toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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