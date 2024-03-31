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31 Mart 2024 13:03 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:09

Sandık başından peş peşe acı haberler!

Yozgat'ta görevlilerden oy pusulasını ve mührü alan bir kişi, sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sandık başından peş peşe acı haberler!

Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mustafa İldiş, mahalli idareler seçiminde oy kullanmak için sandığa gitti. İldiş, görevlilerden oy pusulasını ve mührü aldığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

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İldiş’in cenazesi Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZONGULDAK'TAN DA ACI HABER

Zonguldak Ereğli Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır, kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Çevredekilerin ve sandık görevlilerinin yardımıyla hastaneye kaldırılan Hüseyin Çakır, burada CHP Zonguldak Milletvekili Doktor Eylem Ertuğrul’un tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

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Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak il Başkanı Devrim Dural, Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır’ın seçim görevini yerine getirdiği esnada hayatını kaybettiğini teyit ederken şunları söyledi:

"Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul tüm çabalarına rağmen, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayımız Hüseyin Çakır yaşama tutunamadı. Çok üzgünüz.''

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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