Sandık başından peş peşe acı haberler!

31 Mart 2024 13:03 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:09

Sandık başında ilginç görüntüler! Kimi kral kimi de astronot kostümüyle oy kullandı...

Sandık başında ilginç görüntüler! Kimi kral kimi de astronot kostümüyle oy kullandı...

Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mustafa İldiş, mahalli idareler seçiminde oy kullanmak için sandığa gitti. İldiş, görevlilerden oy pusulasını ve mührü aldığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

İldiş’in cenazesi Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Zonguldak Ereğli Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır, kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Çevredekilerin ve sandık görevlilerinin yardımıyla hastaneye kaldırılan Hüseyin Çakır, burada CHP Zonguldak Milletvekili Doktor Eylem Ertuğrul’un tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak il Başkanı Devrim Dural, Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır’ın seçim görevini yerine getirdiği esnada hayatını kaybettiğini teyit ederken şunları söyledi:

"Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul tüm çabalarına rağmen, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayımız Hüseyin Çakır yaşama tutunamadı. Çok üzgünüz.''