Saniye saniye kaydedildi! Şanlıurfa’da 4 çocuk akıntıya kapıldı

22 Mart 2024 19:10 - Güncelleme : 22 Mart 2024 19:31

Şanlıurfa'da dere kenarında oynayan çocuklar akıntıya kapıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, bölgede inek otlatan Emine K., Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp Deresi'nin kenarında oynarken suya düşüp akıntıya kapıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA AKINTI ENGELİ

Bir süre sürüklenen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken diğer 3 çocuk ise sığ bir yerde durmayı başardı. Vatandaşlar mahsur kalan çocukları kurtarmak için bölgeye gitti. Traktöre bağladıkları ipi beline bağlayan 2 şahıs, çocuklara ulaşmaya çalıştı. Fakat akıntının şiddeti nedeniyle kurtarma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı.

KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen ekipler, kayıp çocuğu bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, dere yatağında ve çevresinde geniş çaplı arama yapıyor. Kayıp çocuğun bulunması için çalışmalar sürerken, bölgedeki vatandaşlar da arama kurtarma ekiplerine yardımcı oluyor.