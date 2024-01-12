Şanlıurfa'da dehşet! Yeğeninin düğününü bastı, etrafa ateş açtı: 3 yaralı

12 Ocak 2024 23:51 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 23:51

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir düğün salonunda yaşanan olayda, F.B. isimli şahıs, iddiaya göre üvey ağabeyi ile yaşadığı miras kavgası nedeniyle yeğeninin düğününü bastı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Düğün salonu kapısından içerideki konuklar üzerine rastgele ateş açan şüpheli, 3 kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Yeğeninin düğününü basarak 3 kişiyi silahla yaralayan F.B., olay yerinden kaçtığı otomobille kaza yaptı. Yaralanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.