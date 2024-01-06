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    • 06 Ocak 2024 10:34 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 10:40

    Şanlıurfa'da feci kaza! İki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Şanlıurfa’da gıda ve mısır yüklü iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası Şanlıurfa-Gaziantep karayolu trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Şanlıurfa&#039;da feci kaza! İki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
    Kaza

    Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Akay idaresindeki mısır yüklü 63 K 8022 plakalı tır ile sürücüsü belirlenemeyen gıda malzemesi yüklü 01 Z 2490 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı.

    Yaşanan feci kazada tır sürücüsü Halil Akay olay yerinde hayatını kaybederken, 14 yaşındaki Faruk Alkan ve Halil Alkan ise ağır yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Faruk Alkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Şanlıurfa'da feci kaza! İki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

    KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

    Kaza sonrası tek şeritli yol, çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kilometrelerce tır ve araç kuyruğu oluştu.

    Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılma işlemleri, güvenlik önlemleri altında vinç yardımı ile sürüyor. Yaklaşık 5 saattir kapalı olan yol nedeniyle birçok öğrencinin açıköğretim sınavlarına geç kaldığı bildirildi. Yaşanan feci kaza ve kilometrelerce araç kuyruğu havadan dron ile görüntülendi.

    Şanlıurfa'da feci kaza! İki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

    Haberler>Gündem>Şanlıurfa'da feci kaza! İki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
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    kaza
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