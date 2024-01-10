Şanlıurfa'da kadın avukata öldüresiye darp! Kilometrelerce takip edip ayağını kırdı

10 Ocak 2024 15:11 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:37

Kadına şiddet vakalarına bir yenisi Şanlıurfa'da eklenirken, olayın mağduru bu kez bir avukat oldu. Suruç ilçesinde hacze giden Avukat Büşra T., haciz işlemlerinin ardından geçtiği Şanlıurfa şehir merkezinde kendisini takip eden borçlu A.E'nin saldırısına uğradı.

HACİZDEKİ GERGİNLİK URFA'YA TAŞINDI

"tgrthabercom.tr"nin detaylarına ulaştığı olay, dün Şanlıurfa şehir merkezinde meydana geldi. Avukat Büşra T., müvekkiline ait kesinleşmiş bir alacağın tahsili amacıyla Suruç'ta, borçlu A. E'nin sahibi olduğu av malzemeleri bayisine gitti.

Burada gercekleştirilen haciz işlemi esnasında borçlu taraf ile avukat arasında yaşanan tartışma, o sırada olay mahallinde hazır bulunan polis ekipleri tarafından büyümeden sona erdirildi. Gerginlik sonrası, dava dosyasına konu borç, A.E.'den tahsil edildi.

MİNİBÜSE GİZLİCE BİNDİLER

Haciz işlemlerinin ardından Avukat Büşra T. minibüsle Şanlıurfa şehir merkezine doğru hareket etti. Şehir merkezinde Eyübbiye Mahallesi, İpekyolu Caddesi'nde bulunan minibüs duraklarında araçtan inen kadın, aynı minibüste gizlenerek takip eden A.E ile beraberindeki bir başka kişiyi karşısında buldu.

TELEFONUNU DA PARÇALADI

Öfkeli A.E., saldırarak öldüresiye darbetmeye başladığı kadının diz kapağının parçalanmasına neden oldu. Saldırganın bu esnada avukatın yardım çağırmak için eline aldığı telefonu da kırdığı öğrenildi.

Çevredekilerin müdahalesi sonrası saldırganın elinden kurtarılan Büşra T. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın avukatın müşahede süresinin en az bir hafta olacağı ve ameliyat edileceği bildirildi.

TUTUKLAMA KARARI

Diğer yandan olay sonrası saldırgan A.E., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Burada verdiği ifadede saldırıyı, geçirdiği sinir krizi sebebiyle gerçekleştirdiğini beyan eden A.E. bugün makkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti zanlının, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesine hükmetti.

ŞANLIURFA BAROSU'NDAN TEPKİ

Olaya ilişkin soruşturma devam edeken Şanlurfa Barosu, olayı kınayan bir açıklama yayımladı. Baronun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, adli sürecin yakından takip edileceği bildirildi.

TGRT Haber Özel / Suat Vilgen