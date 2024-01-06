Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 06 Ocak 2024 04:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 04:16

    Sapanca’da bungalov ev alevlere teslim oldu

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Sapanca’da bungalov ev alevlere teslim oldu
    Yangın

    Yangın, Nailiye Mahallesi’nde bulunan S.K.’a ait bir bungalov evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bungalovda konaklayan çiftin yangını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

    Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Haberler>Gündem>Sapanca’da bungalov ev alevlere teslim oldu
    Etiketler
    yangın
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...