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    • 04 Ocak 2024 17:29 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:30

    Sarıyer'de lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Sarıyer’de lüks bir villanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle söndürüldü.

    Sarıyer&#039;de lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu
    Yangın, Sarıyer

    Sarıyer Kumköy Kamışlıkdere Sokak'ta bulunan bir villanın çatısında yangın çıktı. Bacadan sıçrayan kıvılcımların çatıya sıçramasıyla çıkan yangını fark eden görevliler, villa sakinlerini dışarıya çıkmaları için uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

    Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında villanın çatısında hafif çaplı hasar meydana geldi.

    Haberler>Gündem>Sarıyer'de lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu
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