Sarıyer'de lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu

04 Ocak 2024 17:29 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:30

Sarıyer Kumköy Kamışlıkdere Sokak'ta bulunan bir villanın çatısında yangın çıktı. Bacadan sıçrayan kıvılcımların çatıya sıçramasıyla çıkan yangını fark eden görevliler, villa sakinlerini dışarıya çıkmaları için uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında villanın çatısında hafif çaplı hasar meydana geldi.