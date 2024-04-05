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05 Nisan 2024 20:13 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 20:22

Sarmaşık toplarken dağın tepesinde gördü, dehşete düştü! 5 saatte indirilebildi

Spil Dağı'nda bulunan bir derede bulunan ceset çürümüş haldeki ceset ürküttü. Ekiplerin 500 metre tırmanışıyla 5 saatte ancak indirilebildi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

 Manisa’nın Spil Dağında bulunan bir dere içerisinde çürümüş erkek cesedi görenleri dehşete düşürdü.

AFAD koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından ulaşılan ceset yaklaşık 5 saatlik çalışmayla dağlık alandan indirildi.

Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesi sınırları içerisinde yer alan Spil Dağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sarmaşık otu toplamak için dağa çıkan bir kişi dere içerisinde bir cesedin bulunduğunu fark etti. Belinden üstü çürüyen ve sadece iskeletleri kalan cesedi gören genç durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Bölgede incelemelerde bulunan ekipler cesedin bulunduğu yerden indirilmesi için çalışma başlattı. AFAD koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından cesede ulaşabildi. Uzun uğraşların ardından ulaşılan kimliği belirsiz ceset yaklaşık 5 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden indirildi.
Ceset savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Sarmaşık toplarken dağın tepesinde gördü, dehşete düştü! 5 saatte indirilebildi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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