Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 183 bin yolcu geçti

15 Nisan 2024 12:40 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:44

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, Ramazan Bayram tatilini kapsayan 6-14 Nisan arasında yoğunluk yaşandı.

Başta Doğu Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bayram tatillerini kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan'da geçirmek isteyenler, kapıda hareketliliğe neden oldu.

TOPLAM 183 BİN 51 KİŞİ GEÇTİ

Tatil sürecinde sınır kapısından 92 bin 308 kişi çıkış, 90 bin 743 kişi de Türkiye'ye giriş yaptı. Toplam geçiş sayısı ise 183 bin 51 olarak kayıtlara geçti.

Geçiş yapan yolcuların 116 bin 671'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 66 bin 380'i ise yabancı uyruklulardan oluştu.

Söz konusu süre zarfında otobüs, minibüs ve otomobil sınıfında 14 bin 406 gelen, 16 bin 423 giden olmak üzere toplam 30 bin 829 araç sınır kapısından geçiş yaptı.

Tır-kamyon araç sınıfında ise 4 bin 185 gelen, 5 bin 128 giden olmak üzere toplam 9 bin 313 araç gümrükten geçiş yaparak kayıtlara girdi.