Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu! Türk Donanmasının gücüne güç katacak

19 Mart 2024 09:15 - Güncelleme : 19 Mart 2024 09:22

Türkiye'nin ilk yerli ve milli Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi DÜFAS ile uzun menzillerden denizaltı ve torpidolar tespit edilebilecek.

Karşı tedbir yeteneklerini de gerektiğinde devreye alacak ASELSAN DÜFAS, tehditleri bertaraf da edebilecek.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından ASELSAN'ın Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi’nin başarıyla tamamladığını duyurdu.

Görgün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"18 Mart Çanakkale Zaferi‘nin yıl dönümünde "Çanakkale geçilmez" diyen milletimize ve şanlı ecdadımızın ruhuna armağan olsun! ASELSAN mühendisliğinin önemli bir ürünü DÜFAS Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi, deniz altındaki tehditlerin tespit edilebilmesi için geliştirildi.

360 derece tüm yönlü tarama kabiliyetiyle denizaltı ve torpidoları etkin şekilde tespit edebilen DÜFAS, Şanlı Donanmamızın gücüne güç katacak! Tebrikler ASELSAN"