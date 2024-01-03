Mavi Vatan'a yerli gemiler güç katacak! Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında alınan kararlar açıklandı

03 Ocak 2024 16:59 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:16

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında uçak gemisi tasarımı, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin, milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, envanterdeki İHA/SİHA'lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılmasına yönelik projeler görüşülerek karara bağlandı.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı toplantıdaki kararlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

MAVİ VATAN YERLİ GEMİLERLE KORUNACAK

Toplantıda askeri gemi projeleri kapsamında Uçak Gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12. gemilerinin (i sınıfı fırkateynler), açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı.

Envanterdeki İHA/SİHA’lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler görüşülerek karara bağlandı.

KAAN VE HÜRKUŞ GÖRÜŞÜLDÜ

Milli Muharip Uçak KAAN’ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik gereksinimleri görüşüldü ve gerekli kararlar verildi.

MÜHİMMATLAR VE UZAY SİSTEMLERİYLE İLGİLİ KRİTİK KARARLAR

Platform projelerinin yanı sıra yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için karar alındı.

Geçtiğimiz yıla göre %27’lik bir artışla 5.5 milyar dolarlık rekor bir seviye ve kilogram başına ortalama 65 doları aşan ihracat rakamı ile savunma sanayimiz Türkiye ekonomisine ve dolaylı olarak toplumsal refaha yüksek bir katkı sağlamıştır. Ayrıca ülkemiz savunma sanayii ürünlerine duyulan güven artışının bir göstergesi olarak önceki yıl ihracat yapılan ülke sayısı 176 iken bu yıl itibarıyla 185’in üzerine çıkmıştır.

Türkiye Yüzyılı’nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak kritik adımlar bir kez daha vurgulanarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.