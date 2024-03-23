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23 Mart 2024 08:39 - Güncelleme : 23 Mart 2024 08:41

'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıyorlardı... Parayı dövize çevirirken yakalandılar!

Diyarbakır ve İstanbul'da "sazan sarmalı" yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan çete çökertildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan veren şahısların, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıklarını belirledi.

PARAYI DÖVİZE ÇEVİRİRKEN TESPİT EDİLDİ

Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda dolandırıcı çetesi çökertildi. Şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayı dövize çevirirken görüntülerinden tespit yapıldı, aramalarda ruhsatsız tabancalara, telefonlara ele geçirildi.

'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıyorlardı... Parayı dövize çevirirken yakalandılar! - 1. Resim

29 şahsın tapu kayıtları, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunları gelirleri, kara, hava ve deniz taşıtları, kripto varlıklarının araştırılması ve incelenmesi sonucu; 2 adet daire, 1 adet iş yeri, 1 adet depo ve 2 adet araca toplamda 9 milyon 200 bin TL taşınır ve taşınmaza el konuldu.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

‘Sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dolandırıcılık, Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini ise aratmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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