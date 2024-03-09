Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi, bir ismin daha ifadesi alınacak!

09 Mart 2024 02:00 - Güncelleme : 09 Mart 2024 02:01

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşması 13 saat sürdü. Duruşma sonunda Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

BANKA ÜST DÜZEY ÇALIŞANLARI DİNLENECEK

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk hallerinin devamına diğer tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrollerinin devamına hükmetti. Müşteki Selçuk İnan'ın beyanının alınması için Gaziantep Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, Denizbank'ın bildirdiği banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine, kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine, Hakan Kıran'ın tanık olarak zorla getirilmesine karar verildi. Bu celse dinlenen müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Nestor Fernando Muslera'nın katılan olarak davaya kabullerine karar veren mahkeme heyeti banka üst düzey çalışanları Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cenk İzgi ve Oğuz Atilla’nın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Heyet, sanık Asiye Öztürk’ün imzasına yönelik ek ATK raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 24 Mayıs’a erteledi.