Seçil Erzan, ikinci kez hakim karşısında: Bütün isimlerle yüzleşme günü

11 Ocak 2024 11:26 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:03

Çok sayıda kişiyi yaklaşık 26 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla 216 yıla kadar hapsi istenen eski bir bankanın müdürü olan Seçil Erzan, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca 62 sayfalık bir iddianame hazırlandı.

Tutuklu bulunan Seçil Erzan’ın 18 kişiye yönelik “Nitelikli dolandırıcılık” ve 12 kez “Özel belgede sahtecilik” suçlarından toplam 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 3’ü tutuklu 6 şüphelinin 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Erzan’ın 18 müştekiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edildi.

İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması 20 Kasım 2022’de görülmüştü... 2’nci duruşmada ise mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu,

İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan duruşmada müşteki olarak ifade verip şikayetlerini anlatacak.

TANIKLAR HAZIR

İlk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, Nur Erkasap, Mustafa Sefa, Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve

Bülent Onat tanık olarak dinlenecek.

TÜM KAYITLARIN DAVA DOSYASINA GİRMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Seçil Erzan’ın kırık telefonunun incelenmesiyle, yüksek getirili fon vaat ettiği müştekilerle yazışmaları da ortaya çıkmıştı. Ayrıca sanıkların telefonlarına ait suç tarihinden geriye 6 aylık arama, aranma ve baz kayıtlarına ilişkin döküm, bankanın Büyükdere şubesinin olay tarihinden geriye 6 aylık kamera kayıtlarının da dava dosyasına girmesi bekleniyor.

2 AYRI İDDİANAME DAHA HAZIRLANDI

Davanın ilk duruşmasından sonra “yüksek getirili fon” dolandırıcılığına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 2 ayrı iddianame daha hazırlandı. İddianamelerin ana dava dosyası ile birleştirilmesiyle müşteki sayısı 21’e yükseldi. Erzan’a istenen hapis cezası ise 76 yıldan 249 yıla çıktı.