Seçim bitmeden zaferini ilan etti! Teşekkürlerini sundu

31 Mart 2024 15:18 - Güncelleme : 31 Mart 2024 15:24

Elazığ'da halk saat 07.00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı. Kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, oylarını kullanmaya başladı.

Elazığ’da merkeze bağlı 173 seçmeni ve 50 haneli Alatarla köyü muhtarı ve muhtar adayı Nusret Özfidan tek başına yeniden köyünün muhtar adayı oldu. Karşısına rakip çıkmayan Özfidan, sandıklardaki oyların sayımına geçilmeden yeniden muhtarlığını ilan etti.

''KÖYLÜLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM, HİZMETE DEVAM''

Nusret Özfidan yaptığı açıklamada, ''Alatarla köyü seçmenleri ve ileri gelenlerine teşekkür ederim. Karşıma aday çıkmadığı için ve bu kutsal görevi 5 yıl daha bize layık gördükleri için köylülerime teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden tekrar hizmetimize devam edeceğiz'' dedi.