Seçim bitti, itiraz süreci başladı! YSK bayramda da çalışacak

31 Mart 2024 17:44 - Güncelleme : 31 Mart 2024 19:24

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Hayvanlarıyla beraber oy kullandılar! Kimi kedisi ve köpeği ile geldi, kimi atıyla havalı giriş yaptı

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Türkiye sandık başına gitti. 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için oyunu kullandı. Seçim sonrası oy pusulaları tek tek sayılıyor. Oyların dökümü yapılıyor. yapıldı. Yeri geldiğinde sayım işlemine en baştan başlanırken, tutanaklar tutulmaya başlandı. İlk itirazlar sandık başında yapılıyor

İTİRAZLAR SÜRERSE YSK BAYRAMDA DA ÇALIŞACAK

Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar için adayların önünde 13 günlük bir takvim bulunuyor. İtirazlar sonuna kadar yapılırsa Yüksek Seçim Kurulu bayramda da mesai yapacak.

SEÇİM KURULLARINA İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sandık kurulu kararlarına itirazlar ilçe seçim kurullarına iletilecek. Bu itirazlar 2 Nisan Salı günü saat 15.00’e kadar yapılabilecek.

İlçe seçim kurulları, başvuruları 2 gün içinde yani 4 nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar karara bağlayacak.

İlçe seçim kurulu kararlarına itirazlar ise 5 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar il seçim kurullarına yapılacak.

İl seçim kurullarının da karar vermek için önünde 2 günü var. Kurullar, 7 nisan Pazar gününe kadar başvuruları karar bağlayacak.

İtirazlar il seçim kurullarında kabul bulmazsa, başvurucuların son adresi Yüksek Seçim Kurulu olacak.

YSK KARARLARINA İTİRAZ YOLU KAPALI OLACAK

Bu durumda YSK Ramazan Bayramı’nda da mesai yapacak. Başvuruları bayramın ilk günü yani 10 Nisan Çarşamba gününe kadar kabul edecek olan Yüksek Seçim Kurulu, 13 Nisan Cumartesi gününe kadar da itirazlar için kesin sözünü söyleyecek.

7 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına itiraz yolu kapalı olacak.