Seçim çalışmasından dönen başkan facianın eşiğinden döndü! Konvoyun önüne çığ düştü

20 Mart 2024 02:04 - Güncelleme : 20 Mart 2024 02:05

Van'ın Çatak ilçesine 15 kilometre mesafedeki Kaçit Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde çığ düştü. Seçim çalışmaları için Narlı Mahallesi'ne giden Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler de facianın eşiğinden döndü.

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması için Narlı Mahallesi'ne gitti. Mahalle dönüşü ilçeye 10 kilometre kala Başkan Şeylan ve beraberindekilerin konvoyunun önüne çığ düştü. Olay sonucu olumsuz bir durum yaşanmazken, Başkan Şeylan ve beraberindekiler araçlarını olay yerine bırakıp Çatak'tan çağırdıkları araçlarla ilçeye döndüler. Düşen kar yığını sebebiyle Çatak-Pervari kara yolu da kapandı.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Şeylan, "Mahalle ziyaretlerimizden dönerken Çatak-Pervari karayolunda çığ düştü. Çığ tehlikesi devam ettiği için çalışma yapılmadı. Araçlarımızı bırakarak çığın üzerinden yürüyerek geçiş yapmak zorunda kaldık" dedi.