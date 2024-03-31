Seçim günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor... İşte il il 31 Mart hava durumu

31 Mart 2024 04:38 - Güncelleme : 31 Mart 2024 04:38

Yerel seçimlerde 61 milyon 441 bin 882 kişi oy kullanacak

Yerel seçimlerde 61 milyon 441 bin 882 kişi oy kullanacak

Türkiye bugün sandık başına giderken bir yandan da havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 31 Mart Pazar günü ülkenin genelinde yağış beklenmiyor.

Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Güneybatı kesimlerde de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor.

İŞTE 31 MART İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu