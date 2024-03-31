Seçim günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor... İşte il il 31 Mart hava durumu
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, seçim günü yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 31 Mart hava durumu raporu...
Türkiye bugün sandık başına giderken bir yandan da havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 31 Mart Pazar günü ülkenin genelinde yağış beklenmiyor.
Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
Güneybatı kesimlerde de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor.
İŞTE 31 MART İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu