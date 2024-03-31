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31 Mart 2024 23:33 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:34

Seçim kutlamalarında dehşet: Balkon çöktü, çok sayıda yaralı var

Denizli’nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu çok sayıda partili yaralandı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Denizli’nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkanı Kadir Tatık, yarışı önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Tavas merkez Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesinde bulunan parti binası önünde toplandı.Seçim kutlamalarında dehşet: Balkon çöktü, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

BALKONUN ETRAFI GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI 

Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu. Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığa daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü. Balkonun çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan çok sayıda partili yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Halen çökmenin devam ettiği balkonun etrafı güvenlik çemberine alındı.Seçim kutlamalarında dehşet: Balkon çöktü, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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