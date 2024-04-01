Seçim kutlamalarında havaya atılan genç yere çakıldı

01 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:45

Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde bulunan bulvarda gerçekleşen olayda, seçim sonuçlarının kesinleşmesi sonucu bir genç arkadaşları ile kutlamalara katıldı.

YERE ÇAKILDI

Havaya atılan genci, arkadaşları tutamayınca yere çakıldı. Hafif şekilde yaralanan genç için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.