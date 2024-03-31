Seçim kutlamalarında yine silahlar konuştu! Boynundan vuruldu!

31 Mart 2024 23:27 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:27

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seçim kutlamalarında yine silahlar konuşunca bir kişi yaralandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını DEM Parti'nin kazandığı Kızıltepe'de Tepebaşı Mahallesi'nde toplanan bir grup tarafından kutlama yapıldı.

Bu sırada havaya açılan ateş sonucu O.G'nin (54) boynuna yorgun mermi isabet etti.

Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.