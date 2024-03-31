31 Mart 2024 23:27 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:27
Seçim kutlamalarında yine silahlar konuştu! Boynundan vuruldu!
Mardin Kızıltepe'de DEM Partililer seçim zaferini kutlarken taraftarlarının havaya açtığı ateş yüzünden 54 yaşındaki kişi boynundan vuruldu.
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seçim kutlamalarında yine silahlar konuşunca bir kişi yaralandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını DEM Parti'nin kazandığı Kızıltepe'de Tepebaşı Mahallesi'nde toplanan bir grup tarafından kutlama yapıldı.
Bu sırada havaya açılan ateş sonucu O.G'nin (54) boynuna yorgun mermi isabet etti.
Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı