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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 22:48 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:56

Seçim sonrası dayanmadı! Kura sonucu kalp krizi geçirtti

Elazığ'da sandıktan iki muhtar adayı da aynı oyu alınca kura yöntemine gidildi. Kalbi dayanamayan aday kalp krizi geçirdi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ'ın merkeze bağlı Günbağı köyünde muhtar adayı kurayla seçimi kaybedince kalbi dayanmadı.

Günbağı köyünün mevcut muhtarı olan Mustafa Demir yerel seçimde yeniden aday oldu ve rakibi diğer adayla aynı oyu aldı.

Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir muhtarlığı kaybetti. Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir’in, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Seçim sonrası kaybetmeye kalbi dayanmadı! Kura sonucu kalp krizi geçirtti - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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