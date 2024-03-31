Seçim sonrası dayanmadı! Kura sonucu kalp krizi geçirtti

31 Mart 2024 22:48 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:56

Elazığ'ın merkeze bağlı Günbağı köyünde muhtar adayı kurayla seçimi kaybedince kalbi dayanmadı.

Günbağı köyünün mevcut muhtarı olan Mustafa Demir yerel seçimde yeniden aday oldu ve rakibi diğer adayla aynı oyu aldı.

Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir muhtarlığı kaybetti. Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir’in, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.