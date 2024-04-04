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04 Nisan 2024 11:30 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:46

YRP'ye şok: Kazandıkları belediye AK Parti'ye geçti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonrası başkan değişti. İlçe Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YRP&#039;ye şok: Kazandıkları belediye AK Parti&#039;ye geçti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 oyla başkan seçilmişti. Seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonrası oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonrası başkan değişti. 

BAŞKAN DEĞİŞTİ 

Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Mutlu'nun oyu 13 artarak 4 bin 313'e, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yıldırım'ın oyu 5 artarak 4 bin 297'ye, Üncü'nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221'e yükseldi. Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AK Parti’nin adayı Eşref Mutlu oldu.Seçim sonuçlarına itiraz edildi, başkan değişti - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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