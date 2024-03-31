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31 Mart 2024 12:07 - Güncelleme : 31 Mart 2024 12:08

Seçime kan bulaştı! Oy verme sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga: 1 ölü, 11 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Seçime kan bulaştı! Oy verme sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga: 1 ölü, 11 yaralı

Türkiye'de oy verme işlemleri devam ederken, Diyarbakır'dan dehşet verici görüntüler geldi. Merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında tartışma çıktı. Muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kavgada, ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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