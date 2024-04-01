Tgrt Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Seçimi kazanan başkanının evinin önünde silahlı saldırı
01 Nisan 2024 23:02 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:05

Seçimi kazanan başkanının evinin önünde silahlı saldırı

Giresun Tirebolu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan adayın evine saldırdılar. Silahlı bir kişi kapısına dayanarak ateş açıp dışarı çağırdı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Seçimi kazanan başkanının evinin önünde silahlı saldırı

Yerel seçimlerde Tirebolu'da sandıklardan birinci çıkan İYİ Partili Bülent Kara'nın evine silahla giden bir kişi havaya ateşler açarak Kara'yla görüşmek istedi. Taşkınlık yapan kişiyi polis gözaltına aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti’den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara’nın Yeni Mahalle’deki evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.K’yi gözaltına aldı.

Olay sonrası polis karakoluna giderek silahlı şahıstan şikayetçi olan Bülent Kara, “Bu akşam korkunç bir olay yaşadık. Evimizin önünde bir şahıs silahıyla ateş açtı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Kimlerin azmettirdiğini bilmiyoruz ancak emniyet güçlerimiz olaya hızlı bir şekilde müdahale etti ve şahsı gözaltına aldı. Bundan sonrası emniyet ve adli makamlarındır” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seçimi kazanan başkanının evinin önünde silahlı saldırı - 1. Resim

Bülent Kara kesin olmayan sonuçlara göre sandıklardan çıkan oyun yüzde 38'ini alarak belediye başkanı seçildi.

Seçimi kazanan başkanının evinin önünde silahlı saldırı - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...