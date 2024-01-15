Şehit Ahmet Köroğlu'nun videosu yürekleri dağladı: İzleyin izleyin ağlayın

15 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:13

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde eli kanlı PKK'lı teröristlerin hain saldırısında 9 askerimiz şehit oldu. Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düşüren hain saldırı sonrası harekete geçen TSK, teröristlerin inlerini yerle bir etti. Opersayonlar hız kesmeden devam ederken şehitlerimizden geriye ise gözü yaşlı aileleri ve hatıraları kaldı.

ŞEHİDİMİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Giresun’un Görele ilçesinden olan Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evlatları şehit Piyade Sözleşmeli Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

"İZLEYİN İZLEYİN AĞLAYIN"

Şehidimiz Ahmet Köroğlu'nun ortaya çıkan bir videosu ise izleyenleri yüreğini dağladı. Son görev yeri olan Kuzey Irak’ta çekildiği ileri sürülen videoda, silah arkadaşları “Sizleri çok seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın” diye mesaj verdi.

Videoda, "Bir mesajınız var mı?" sorusuna ise şehit Köroğlu, “Yok kardeşim, beş aydır buradayız" diye karşılık verdi.