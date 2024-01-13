13 Ocak 2024 01:13 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 01:59
Şehit haberleri sonrası Bakan Yerlikaya duyurdu: Provakatif paylaşımlara geçit yok!
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerimiz şehit olurken, sosyal medya platformlarında terörü ve provakatif paylaşımlarda bulunan paylaşımlara ilişkinde tespit çalışmalarına başlandı. Bakan Yerlikaya, "Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu bildirdi.
PROVOKATİF PAYLAŞIMDA BULUNANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK
Acı haber sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada 'provokatif amaçlı olarak' terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1745896774504436093