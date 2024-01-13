Kritik güvenlik zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı sona erdi

13 Ocak 2024 16:20 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:43

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin ise yaralandığını bildirdi.

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi.

14.30'da başlaması planlanan zirve, saat 16.15'te başladı. Zirve yaklaşık 45 dakika sürdü.

45 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Zirve sonrası yapılan açıklamada 45 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamadai "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" denildi.

KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın iştirak etti.

YAŞAR GÜLER ZİRVE İÇİN İSTANBUL'DA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanlarıyla 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirerek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Şırnak’ta şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi. Harekât Merkezinde Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Bakan Güler daha sonra Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul’a gitti."