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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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19 Mart 2024 20:20 - Güncelleme : 19 Mart 2024 20:25

Şehit Hulusi Elçi'nin evine acı haber ulaştı: Anne baba detayı yürek burktu

Pençe Kilit harekat bölgesinde PKK'nın hain saldırısında şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin acı haberi dede evine ulaştı. Şehidin anne babasının evde bulunmadığı öğrenildi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr

PKK bölücü terör örgütünün  Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, sızma ve saldırı girişiminde şehit olan 27 yaşındaki  Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin evine acı haber ulaştı.

Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri Elçi'nin Yenişehir Mahallesi'nde oturan dedesi Çerkez ve babaannesi Hayriye Elçi'ye şehadet haberini ulaştırdı.
Şehidin dedesinin evine Türk bayrağı asıldı.

ANNESİ UMREDE BABASI YURT DIŞINDA 

Şehidin annesi Hatice Elçi'nin Umre'de, baba Burhan Elçi'nin de yurt dışında olduğu öğrenildi.

Şehit Hulusi Elçi'nin evine acı haber ulaştı: Anne baba detayı yürek burktu - 1. Resim


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Şehit Hulusi Elçi'nin evine acı haber ulaştı: Anne baba detayı yürek burktu - 2. Resim

Tbp. Teğmen Hulusi Elçi

Şehit Hulusi Elçi'nin evine acı haber ulaştı: Anne baba detayı yürek burktu - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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