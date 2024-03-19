Şehit Hulusi Elçi'nin evine acı haber ulaştı: Anne baba detayı yürek burktu

19 Mart 2024 20:20 - Güncelleme : 19 Mart 2024 20:25

PKK bölücü terör örgütünün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, sızma ve saldırı girişiminde şehit olan 27 yaşındaki Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin evine acı haber ulaştı.

Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri Elçi'nin Yenişehir Mahallesi'nde oturan dedesi Çerkez ve babaannesi Hayriye Elçi'ye şehadet haberini ulaştırdı.

Şehidin dedesinin evine Türk bayrağı asıldı.

ANNESİ UMREDE BABASI YURT DIŞINDA

Şehidin annesi Hatice Elçi'nin Umre'de, baba Burhan Elçi'nin de yurt dışında olduğu öğrenildi.



Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Tbp. Teğmen Hulusi Elçi