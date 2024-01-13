Şehit Muhammed Tunahan Evcin'in babasından duygulandıran sözler: 'Oğlum dün beni aradı...'

13 Ocak 2024 18:22 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 18:30

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in evini ziyaret etti.

Şehidin ailesi Nazif ve Ferah Evcin çiftiyle konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Aksoy, şehit Muhammed Tunahan Evcin için dua etti. Aileye başsağlığı dileyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, “Allah yolunda vatan için öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmesiniz, onlar diridirler. Dolayısıyla biz, hiçbir şehidimize ölü demiyoruz. Onlar diridirler, öyle inanıyoruz. İnşallah Muhammed Tunahan’ımız da Allah’ın izniyle, Peygamberimize komşu oldu. Onlar cennet kuşları inşallah” dedi.

"EVLADIMLA GURUR DUYDUM"

Oğlunun şehit olduğu haberini alan Nazif ve Ferah Evcin çifti, gözyaşlarına boğuldu.

Yaklaşık 1 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Evcin’in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

Şehidin babası Evcin , “Cenabıallah sevdiklerinizi bağışlasın. Hepimizin sevdiklerini bağışlasın, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Baba Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, "Dün kandili kutladı. 'Bana Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin.' dedi. Evladımla gurur duydum." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT MUHAMMED TUNAHAN EVCİN YARIN DEFNEDİLECEK

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in cenazesi, yarın öğlende Reşadiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.