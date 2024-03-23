Şehit Polis Memuru Furkan Bor için tören düzenlendi

23 Mart 2024 12:29 - Güncelleme : 23 Mart 2024 12:40

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'ndeki tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis Memuru Furkan Bor, motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak beton bloğa çarptı. Kaza sebebiyle Furkan Bor’un yanında olan meslektaşı Faruk Keleş ise yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın olduğunu gören diğer polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Furkan Bor ve Faruk Keleş’i hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Polis Memuru Furkan Bor, hayatını kaybetti.

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Polis Memuru Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Birol Arslan, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Teftiş Kurulu Bölge Başkanı Erkin Adalar, Özel Güvenlik Bölge Başkan Vekili Turgay Aytepe ve İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş katıldı.

"SİZLER BU AZİZ VATANIN TEMİNATISINIZ"

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “2023 yılında Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezinden başarı ile mezun olan ve geçtiğimiz yılsonunda teşkilatımıza katılan Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Milletimizin ve devletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz. Sizler bu aziz vatanın teminatısınız” dedi.

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Sizlerin manevi varlığınızdan güç alan bizler de ne olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm şer odaklarını bertaraf ederek, sizlerin emanetini daima koruyup gözeteceğiz. Şehidimizin değerli ailesi; bugün; yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür! Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi, hiçbir zaman unutmayacağız. Polis memuru kardeşimiz Furkan Bor başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehidimizin ailesine yüce Allah’tan sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın konuşmasının ardından şehidin geçmişi okundu. İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, dua etti. Şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bingöl’e uğurlandı.