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14 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 10:24

Şehitler üzerinden provokasyona geçit yok! 126 hesap tespit edildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz üzerinden provokatif paylaşım yapan 126 hesap yöneticisi tespit edildi. Yurt içinde tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Şehitler üzerinden provokasyona geçit yok! 126 hesap tespit edildi
Provokasyon, Şehit, Sosyal Medya

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçikler üzerinden provokatif paylaşım yapanlara yönelik operasyon başlatıldı. 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edilirken, yurt içinde tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

Konuya ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz üzerinden provokatif paylaşım yapan, terör örgütlerini öven ve yanıltıcı bilgi yayan 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı.

YURT DIŞINDAN 104 HESAP BELİRLENDİ

104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye düzenlenen operasyonda 14'ü yakalandı. 8'ini arama çalışmaları devam ediyor.

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provokasyonşehitsosyal medya
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