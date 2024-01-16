Meteoroloji bu defa tüm yurdu uyardı: Her yerde yağış var (16 Ocak il il hava durumu)

16 Ocak 2024 07:09 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 08:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege. Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Kardeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz(Sinop hariç) Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

İşte 16 Ocak il il hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde, Çanakkale'nin güney, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer Çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

DENİZLİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin’in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya merkez ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olacağıtahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, merkez ilçelerinde kuvvetli olması , gece saatlerinde batı ilçelerinde Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HATAY 7°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

ÇANKIRI -1°C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

KONYA 3°C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde( Sinop hariç) kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU 1°C, 6°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

SAMSUN 7°C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

TRABZON 4°C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 2°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın kar yağışlı

KARS -8°C, 2°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA -1°C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

VAN -6°C, 5°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT 3°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu