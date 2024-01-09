Şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Meteoroloji harita paylaştı: Metrekareye 75 kilogram yağış düşecek (7 Ocak hava durumu)

09 Ocak 2024 04:40 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 04:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunun, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa’nın kuzey ve batı, Balıkesir’in güney ve batı ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir’in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Batı Akdeniz’de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, etkisini artırarak Antalya’nın doğusu ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması bekleniyor.

RÜZGARA KARŞI DİKKAT!

Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden; sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

İşte 9 Ocak il il hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Trakya'nın batısında ve Güney Marmara'da zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yarın zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın yarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinde kar yağışlı

DENİZLİ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Salı öğle saatlerinden sonra zamanla bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın (Salı) zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmurlu, zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda aralıklı yağmur, iç kesimlerde yarın (Salı) zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SİNOP 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

RİZE 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği, doğu kesimlerde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AĞRI -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yarın (Salı) aralıklı yağmurlu

VAN -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu