04 Ocak 2024 11:24 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:24

Yapımını D Media'nın üstlendiği Senden Önce'nin senaryosunu Başak Anigün kaleme alıyor. Yönetmenliğini de Feride Kaytan üstleniyor. Oyuncu kadrosunda başarılı yapımların yer aldığı Senden Önce dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu şimdiden araştırılmaya başladı. Peki “Senden Önce dizisi oyuncuları kimlerdir? Senden Önce dizisi uyarlama mı, konusu ne?” İşte Senden Önce dizisine dair ayrıntılar…

SENDEN ÖNCE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Senden Önce dizisinin kadrosunda usta oyuncular ile genç yetenekleri buluşturdu. Senden Önce dizisinin başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yer alıyor. Diğer oyuncular ise Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan’dır.

SENDEN ÖNCE DİZİSİ KONUSU NE?

Senden Önce dizisinin il tanıtımında dizinin konusu ortaya çıktı. Dizi iki kadının çekişmesini anlatacak. İki kadının öfkesinin arasında kalan bir erkeğin görüldüğü dizinin fragmanında bir kadının diğer bir kadının kocanın sadakatini ölçmesi isteniyor.

SENDEN ÖNCE DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kanal D yeni yapımı Senden Önce dizisinin hazırlığına başladı. Diziye dair pek çok soru sorulmaktadır. Bu soruların arasında uyarlama olup olmadığı da yer almaktadır. Senden Önce dizinin Till Death dizisinden uyarlandığı aktarılmıştır.