Şeriata küfreden Av. Feyza Altun sağlık kontrollerinden geçti 

19 Şubat 2024 18:32 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 18:35

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, X hesabından yapmış olduğu paylaşım üzerine, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlattı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Feyza Altun, sağlık kontrollerinden geçmek için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Altun'un emniyete götürüleceği öğrenildi.

"ŞERİAT POLİTİK REJİMDİR"

Yaptığı paylaşımın arkasında duran Altun, "Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir" dedi.

ALTUN NE DEMİŞTİ?

Avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından 'Lekker' rumuzlu bir kullanıcının yorumuna "Şeriate s...yım" şeklinde cevap vermişti. Sosyal medya kullanıcıları Altun'un paylaşımlarına tepki göstermişti.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Feyza Altun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yapan Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlıyor. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan Altun, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınıyor.