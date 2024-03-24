Sesler duydu, ölümden saniyelerle kurtuldu: İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü

24 Mart 2024 12:15 - Güncelleme : 24 Mart 2024 12:18

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda yürekler ağza geldi. Yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine yıkıldı. Olay öncesi gecekonduda olan Ramazan Dağ isimli vatandaş, duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıktığı için ölümden saniyelerle kurtuldu.

KÖPEĞİ VE GÜVERCİNLERİ DUVARIN ALTINDA KALDI

Dağ’ın yaşadığı evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken beslediği köpek ve güvercinler, istinat duvarının altında kalarak can verdi.

"EV ÇATIR ÇUTUR ETMEYE BAŞLADI"

Dağ, olayın ardından yaptığı konuşmada, “İlk önce ev çatır çutur etmeye başladı. İlkinde ben evin içinde oturuyordum çay içiyordum. Baktım ki tavandaki şeyler komple düşmeye başladı. Düşünce ben baktım acaba bir yer mi yıkılıyor? Baktım istinat duvarı geliyor. Aşağıda ufak şeyler vardı alıp çıkıp demeye kalmadan kaçtım ev komple yıkıldı. Ben tek yaşıyorum. Yavrularım ve kuşlarım vardı, hepsi öldü. Güvercinlerim ve kangal yavrularım vardı. 3 tane hayvan 10 tane de kuşum vardı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, apartman otoparkının istinat duvarında da çatlaklıklar olması mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Polis, olayın ardından inceleme başlattı.