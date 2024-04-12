Seyir halindeki otomobil alev aldı dakikalar içinde kül oldu

12 Nisan 2024 09:06 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:15

Trabzon'un Of ilçesinde, dün gece saat 23.00 sıralarında Bölümlü Mahallesinde seyir halindeki Faruk Öztürk'ün kullandığı otomobilin elektrik aksamı alev aldı. Otomobili durdurup oğluyla birlikte aşağı inen Öztürk, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri dakikalar içinde yanan otomobile son anda müdahale ederek facianın eşiğinden dönüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının, 2-3 metre yakında bulunan elektrik trafosuna sıçraması önlendi. Yangında herhangi bir yaralanma olmadı.