Son dakika! Eros'u katleden İbrahim Keloğlan tutuklandı

13 Mart 2024 11:16 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:46

İstanbul Başakşehir’deki bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık hakkındaki tutuklama taleplerinin ardından Eros'un katili cezasız kalmadı.

Seyirciye açık gerçekleştirilen duruşmaya sivil toplum kuruluşları ve hayvan severler yoğunluk oluşturdu. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı.

KATİLİN İFADESİ: KENDİMİ KAYBETTİM

İbrahim Keloğlan, ifadesinde "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldi" dedi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu sözcüsü, kronometresini açarak, 'Ben sözlerime başlamamın üzerinde 4 dakika geçti. Sanık hala Eros'u tekmeliyordu' dedi.

TUTUKLANDI

Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan tutuklandı.