Seyyar çiçekçiden turistlere ilginç sözler: "“Bu bir tuzak değil mi?"

20 Mart 2024 12:15 - Güncelleme : 20 Mart 2024 12:27

Şişli Mecidiyeköy’de yaşanan olayda, cadde üzerinde araçlara çiçek satmaya çalışan bir kişinin turistlere söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Aracın önünü keserek ilerlemesini engelleyen satıcı, “Alemde teksin, mermiler seksin. Kralsın, cansın” sözleriyle turistleri afallattı.

SÖZLERİ HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Satıcının yaptıklarına anlam veremeyen turistler araç içinde gülüşerek, “Bu bir tuzak değil mi? Önceden bir şey satmıyor gibiydi ama şimdi satmaya çalışıyor. Şu adama bir şeyler verin gitsin, korkutmaya başladı” diyerek olanlara anlam veremedi. Turistlerin şaşkınlıkları ve satıcının ilginç çabası cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.