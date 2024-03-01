Şimdi sıcak yaz ayları daha çok sıcak olacak! Güneş ışınlarının dünyaya geliş şiddeti artıyor

01 Mart 2024 09:53 - Güncelleme : 01 Mart 2024 09:57

2024 yılının ilk günlerinden beri vatandaşların merakla beklediği kar haberi yerine uzmanlardan bambaşka bir açıklama geldi. tgrthaber.com.tr'ye konuşan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Dr. Deniz Demirhan, kar yağışının olup olmayacağına dair kesin bir açıklama yapılmaması gerektiğini söyledi. Bu tarz hava olaylarının hızla değişme ihtimali olduğunun altını çizen Demirhan'ın en dikkat çeken açıklaması artacak olan sıcaklık ve güneş ışınlarının şiddeti oldu.

ŞİMDİ SICAK YAZ AYLARI DAHA SICAK OLACAK!

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Dr. Deniz Demirhan, kış aylarının sıcak geçtiğinin altını çizdi. Öte yandan Demirhan, kışın sıcaklıklarının yaz sıcaklıklarının da habercisi olduğunu belirtti. Yaz aylarında birden artacak olan şiddetli sıcaklık için özellikle çocukları, kronik hastalığı olanların ve yaşlıların asla dışarı çıkmaması gerektiğini hatırlattı.

Demirhan, yaz aylarında güneşin sıcaklık etkisindeki artışın hastalıkları tetiklemesinden kaynaklı bu bilgiyi geçtiğini belirtti. Marmara Bölgesi'nde artan ani sıcaklık, Akdeniz ve Karadeniz'de nem artışı nedeniyle ise seller olacağını özellikle bunların yaz aylarının ilk zamanlarında olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

GÜNEŞ IŞINLARI DAHA ŞİDDETLİ OLACAK!

Demirhan sıcaklıkla beraber özellikle Mart ayından itibaren başlayacak olan güneş ışınlarının açılarında değişim olacağını hatırlattı. Güneş ışınları daha şiddetli geleceğini söyleyen Demirhan, Mart ayının başlamasıyla Güneş'in "ultraviole ındex ışınlarının açısı değişecek daha şiddetli gelecek. Bu yüzden şapkasız, güneş kremsiz ya da şemsiyesiz kimse dışarı çıkmasın" şeklinde açıklama yaptı.

Demirhan bu şiddetin Mart'ta başlayıp yazın ise artacağını söyledi. Cilt hastalıklarının tetiklenmesini hatırlatan Demirhan, Güneş ışınlarının bu şiddeti özellikle cildimizi etkileyecek. Cilt üzerinde yapacağı olumsuz durumlardan en kritiği ise kanser oldu. Önümüzdeki yıllarda kanser hastalıklarının artma olasılığının olacağını hatırlattı.