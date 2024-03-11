Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu

11 Mart 2024 09:56 - Güncelleme : 11 Mart 2024 10:08

30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğrağı suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'ten de acı haber geldi.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

15 aydır oğlunun katillerinin peşine düşen ve cinayetin aydınlatılması için mücadele veren baba Musa Ateş, Bursa'daki evinde gece saatlerinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Musa Ateş'in kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Musa Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları'nda bir dönem başkanlık görevini yürüten Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bulunan İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada motosiklette bulunan iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda başından, karnından ve bacaklarından beş kurşunla yaralanan Sinan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

"TEK ÜMİDİMİZ KATİLLERİN YAKALANMASI"

Sinan Ateş'in babası Musa Ateş, oğlunun ölümünün ardından yaptığı açıklamada katillerin ve azmettiricilerin yakalanması çağrısında bulunup şöyle konuşmuştu:

"Tek ümidimiz, katillerin ve azmettiricilerin yakalanacağına olan inancımızdır. Başımıza bunun geleceğini tahmin edebilseydim. Bizzat kendim oğlumun başında gece gündüz nöbet tutardım. Bu nasıl ve neyin intikamıdır ki soruşturma dosyasında aralarında milletvekilinin de olduğu 22 kişinin aşı geçiyor. Aklım hafsalam almıyor, kurşunun içerden gelmesi en acı olanı. Silah bile taşımazdı Sinan'ım, ben ısrar ettiğimde de 'Baba ben katil değilim' derdi. O kadar da kendine güvenirdi."