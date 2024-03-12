Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı

12 Mart 2024 18:34 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:34

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş’in babası Musa Ateş, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Düzenlenen cenaze namazının ardından Musa Ateş, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş’in babası Musa Ateş (64) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Musa Ateş’in cenazesi önce evinin önüne getirilerek dualar eşliğinde helallik alındı. Ardından ise Emir Sultan Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, kızları Selma ve Semra Ateş, eşi Saniye Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı ve İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ayyüce Türkeş, eski Ülkü Ocakları Başkanı Atilla Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı katıldı.

Cenaze namazının ardından Musa Ateş, gözyaşları eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı’na defnedildi.