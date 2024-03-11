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11 Mart 2024 19:45 - Güncelleme : 11 Mart 2024 19:52

Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut güvenliğini sağlayan Mehmetçikler komutanlarıyla birlikte ilk iftarını yaptı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı

Mehmetçik, Ramazan ayında da büyük bir özenle vatan savunmasını sürdürüyor. Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktasında konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, bir yandan sınırı korurken bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.

Mehmetçik, ramazanı sevdiklerinden uzakta geçirse de sınırda görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı - 1. Resim

Karakolun yemekhanesinde komutanlarıyla iftar sofrasında buluşan Mehmetçik, ramazanın ilk akşam ezanının okunmasıyla dua etti, orucunu açtı.

Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı - 2. Resim

İftarın ardından karakoldaki görevlerine dönen askerler komutanlarıyla beraber sahur da yapıyor.

Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı - 3. Resim

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla 7 gün 24 saat görevinin başında olan kahraman Mehmetçik, vatandaşların ramazanı da huzur içerisinde geçirmesini sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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