'Şırdan pahalandı, acaba ne yesek?' İşte sakatatın yeni gözdesi: Kelleyi alamayan kulağı alıyor

03 Mart 2024 10:08 - Güncelleme : 03 Mart 2024 10:20

Türkiye'de en fazla şırdan tüketilen illerin başında Adana geliyor. Sakatatın başkenti olarak anılan Adana'da şırdan fiyatlarının yükselmesi vatandaşları başka lezzetleri aramaya yönlendirdi.

Bir zamanlar çöpe atılan ancak koyun kulağı şimdilerde ise adeta yok satıyor. Adana Kasaplar Çarşısı’nda kilosu 50 liradan satılan koyun kulağına vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

KOYUN KULAĞININ VİTAMİNİ BOL

Adanalılar hem lezzetli hem de vitamin açısından faydalı olan koyun kulağını ızgara, çorba ve kavurma olarak tüketiyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, koyun kulağına rağbetin sosyal medya sayesinde arttığını söyledi.

"KELLEYİ ALAMAYAN KULAĞI ALIYOR"

Yağmur, “Koyun kulağı kelleden ayrılıp ütüleniyor ve ardından kelle paça çorbasının içerisinde tüketiliyor. Kilogramı şu anda 50 liradan satılıyor. Havaların çok aşırı sıcak gitmemesi nedeniyle rağbet fazla. Hem sevenler tüketiyor hem de kelle alamayan vatandaşlar kulağı alıyor” ifadelerini kullandı.