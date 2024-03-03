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03 Mart 2024 10:08 - Güncelleme : 03 Mart 2024 10:20

'Şırdan pahalandı, acaba ne yesek?' İşte sakatatın yeni gözdesi: Kelleyi alamayan kulağı alıyor

Sakatat kültürünün merkezi Adana’da şırdan fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşlar yeni lezzetler aramaya başladı. Bu sıralar koyun kulağına büyük bir rağbet var.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
&#039;Şırdan pahalandı, acaba ne yesek?&#039; İşte sakatatın yeni gözdesi: Kelleyi alamayan kulağı alıyor
Adana, Sakatat, Koyun

Türkiye'de en fazla şırdan tüketilen illerin başında Adana geliyor. Sakatatın başkenti olarak anılan Adana'da şırdan fiyatlarının yükselmesi vatandaşları başka lezzetleri aramaya yönlendirdi. 

Bir zamanlar çöpe atılan ancak koyun kulağı şimdilerde ise adeta yok satıyor. Adana Kasaplar Çarşısı’nda kilosu 50 liradan satılan koyun kulağına vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

'Şırdan pahalandı, acaba ne yesek?' İşte sakatatın yeni gözdesi: Kelleyi alamayan kulağı alıyor - 1. Resim

KOYUN KULAĞININ VİTAMİNİ BOL

Adanalılar hem lezzetli hem de vitamin açısından faydalı olan koyun kulağını ızgara, çorba ve kavurma olarak tüketiyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, koyun kulağına rağbetin sosyal medya sayesinde arttığını söyledi.

'Şırdan pahalandı, acaba ne yesek?' İşte sakatatın yeni gözdesi: Kelleyi alamayan kulağı alıyor - 2. Resim

"KELLEYİ ALAMAYAN KULAĞI ALIYOR"

Yağmur, “Koyun kulağı kelleden ayrılıp ütüleniyor ve ardından kelle paça çorbasının içerisinde tüketiliyor. Kilogramı şu anda 50 liradan satılıyor. Havaların çok aşırı sıcak gitmemesi nedeniyle rağbet fazla. Hem sevenler tüketiyor hem de kelle alamayan vatandaşlar kulağı alıyor” ifadelerini kullandı.

'Şırdan pahalandı, acaba ne yesek?' İşte sakatatın yeni gözdesi: Kelleyi alamayan kulağı alıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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