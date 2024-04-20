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20 Nisan 2024 22:41 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 22:43

Şırnak Cizre’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şırnak Cizre’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Alibey Mahallesi'nde B.G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı Volkswagen marka otomobil ile H.K. idaresindeki 06 BRY 645 plakalı Peugeot marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Şırnak Cizre’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - 1. Resim

Otomobiller, çarpışmanın etkisiyle elektrik direğine çarparak durabildi.

Şırnak Cizre’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - 2. Resim

Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. H.K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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